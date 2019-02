'Kingdom Hearts III' mixt Japanse fantasy met Disneyfiguren GAME Redactie

09 februari 2019



Hoe maak je een fantasyverhaal met loodzware thema's emotioneel wat minder zwaar? Je gooit er gewoon Disneyfiguren tussen. Dat is het idee waarop al zeventien jaar lang de 'Kingdom Hearts'-videogameserie draait. Het derde genummerde deel, 'Kingdom Hearts III', verscheen zopas op PlayStation 4 en Xbox One. Het is een zogeheten 'crossover', een game die een mix van figuren uit de 'Final Fantasy'-videospellenreeks en figuren uit de stal van entertainmentconcern Disney brengt.

