'Kinderpornojager' Marcel Vervloesem (65) overleden 24 januari 2018

De zelfverklaarde kinderpornojager Marcel Vervloesem uit het Antwerpse Morkhoven is overleden. In 1998 verkondigde Vervloesem aan de wereldpers dat hij een pedofilienetwerk had opgerold, maar in 2008 werd hij zelf veroordeeld tot vier jaar cel voor onder meer de verkrachting van vier kinderen. Eind 2010 kwam hij vrij onder voorwaarden, maar in 2013 belandde hij weer in de cel toen hij schuldig bevonden werd aan de aanranding van zijn 17-jarige neef. In december 2014 werd hij vrijgesproken door het hof van beroep. Vervloesem overleed maandagochtend in de woning van zijn dochter in Herenthout. Hij zou al geruime tijd ziek zijn geweest. (WDH)

