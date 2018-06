"Kinderen opsluiten is rode lijn" 27 juni 2018

Begin juli opent het gesloten centrum voor uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen. Het gaat om vijf woningen waar families moeten wachten tot ze teruggestuurd worden naar hun herkomstland. Gezinnen komen maar in allerlaatste instantie in de zogenaamde 'family units' op het terrein van het repatriëringscentrum in Steenokkerzeel terecht.Het centrum kreeg al kritiek van meer dan 300 organisaties en ook het federale migratiecentrum Myria kant er zich fors tegen. "Kinderen opsluiten is een rode lijn. Altijd", klinkt het.

