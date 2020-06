Exclusief voor abonnees "Kinderen al beloofd, dus geen weg terug" Jelle Van Damme (36) Voetballer zonder club 08 juni 2020

00u00 0

"Ik ga met mijn kinderen naar La Botte in Genk. Ik heb het Cruz (11) en Cleo (10) al beloofd, dus er is geen weg terug (lacht). Waarom? Heel simpel. La Botte is de beste Italiaan in Limburg en omstreken en chef Pepe Giacomazza is een goede vriend. Ik weet nog niet precies wanneer, maar deze week gaan we er sowieso naartoe. En er zal zéker carpaccio op het menu staan."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen