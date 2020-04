Exclusief voor abonnees "Kim Jong-un verschuilt zich voor coronavirus" 29 april 2020

00u00 0

Dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un uit de openbaarheid is verdwenen, heeft mogelijk te maken met zorgen over het coronavirus. Dat heeft een Zuid-Koreaanse minister gezegd na dagenlange speculatie over de gezondheidstoestand van de dictator. Kim liet zich niet zien op de belangrijkste Noord-Koreaanse feestdag op 15 april. Dan wordt stilgestaan bij de geboorte van zijn grootvader Kim Il-sung, vader des vaderlands. Kims afwezigheid leidde tot speculatie dat hij ernstig ziek of zelfs dood is. De Zuid-Koreaanse minister van Hereniging Kim Yeon-chul stelde dat ook in Noord-Korea allerlei evenementen zijn geannuleerd uit bezorgdheid over corona. Noord-Korea meldt geen uitbraak, maar neemt wel strenge maatregelen om het virus buiten te houden. Dat betekent volgens de bewindsman dat het niet raar is dat Kim evenementen niet bijwoont.

