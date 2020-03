Exclusief voor abonnees "Kim blijft een geweldige speelster" VANNACHT IN MEXICO • Konta versus Clijsters 03 maart 2020

Lukt Kim Clijsters deze nacht haar eerste WTA-zege sinds 2012? Het antwoord volgt komende nacht in het Mexicaanse Monterrey, waar Clijsters aan haar tweede toernooi sinds haar comeback start. Wellicht start Clijsters de avondsessie in Monterrey om 19 uur (2 uur 's nachts in België) - het programma lag nog niet vast. Haar tegenstandster is de Britse Johanna Konta, WTA 15 en ex-nummer vier van de wereld. Na Garbine Muguruza in Dubai opnieuw geen makkelijke klant. Konta trainde in Monterrey al met Clijsters en kijkt uit naar het duel. "Ik ben zelf nog niet in mijn beste vorm omdat ik vierenhalve maand out was door mijn knie. Ik moet mijn ritme terugvinden. De situatie van Kim is helemaal anders, maar op training zag ik al dat ze een geweldige speelster is. Dat zal niet veranderen, of misschien als ze heel oud is (lacht). Kim heeft het tennis altijd ongelooflijk vertegenwoordigd, het is mooi dat ze dat nu opnieuw doet." (BF)

