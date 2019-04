Exclusief voor abonnees "Kilometerheffing moet drie keer zo hoog, of ze heeft geen zin" 06 april 2019

De Vlaamse regering wil de files bestrijden met rekeningrijden en bestuurders laten betalen per gereden kilometer. Op dit moment liggen twee scenario's op tafel: eentje van 2 eurocent per kilometer en eentje van 5 cent per kilometer. "Belachelijk weinig", zeggen verkeersexperts. "Om effect te hebben, moet dat minstens maal drie. Want dit zal ons rijgedrag niet veranderen."

