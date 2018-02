"KICKEN" Van Aert verkent kasseien van Parijs-Roubaix 28 februari 2018

Wout van Aert maakte gisteren voor het eerst kennis met de kinderkopjes van de Helleklassieker. Met Stijn Devolder als ideale gids verkende hij de laatste 95 kilometer bij -4 graden en een stevige tegenwind. Het Bos van Wallers deed hij meteen twee keer aan. Van Aert voelde zich in zijn sas op de kasseien en het materiaal doorstond de test met glans. "Als de wind een beetje meezit, kan je met 50 per uur over die stenen rijden. Dat is echt kicken." Toch bleek de verkenning geen overbodige luxe. "De snelle opeenvolging van de stroken was indrukwekkend. Ik dacht ook altijd dat er meer kortere passages op de kasseien tussen zaten, maar die blijken eerder uitzonderlijk. Na vandaag kijk ik er in elk geval nog meer naar uit."

