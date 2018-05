"Keuze respecteren ongeacht de uitleg" PAUL VAN HIMST (74) EX-BONDSCOACH EN 81X RODE DUIVEL 22 mei 2018

"Ik kan alleen zeggen dat je naar het verleden moet kijken. Als Martínez Nainggolan niet meeneemt, dan zal hij daar zo zijn redenen voor hebben. Of Nainggolan nu goed staat bij de fans of niet, dat mag geen rol spelen. Hij stelt de selectie samen en ik denk dat hij een correcte man is. Dus moeten we zijn keuze respecteren ongeacht de uitleg. Misschien zijn er andere redenen dan tactische problemen. Dat kan ook, maar daar weten we ook het fijne niet van. Ik sta hoe dan ook achter de bondscoach, maar ik vermoed zelf ook wel dat er andere dingen de doorslag gaven om Radja niet te selecteren. Toch respecteer ik dat, ook al is niet iedereen het met hem eens." (SJH)

