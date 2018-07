'Kettingzaagbende' kan zo naar Hollywood 05 juli 2018

Ze hebben niet eens de grond geraakt. De dieven die onlangs inbraken in een speciaalzaak in Rollegem-Kapelle en er 28 dure boomzagen pikten, hadden hun slag wel erg goed voorbereid. "Ze zijn hier twee nachten geweest", zegt zaakvoerder José Luyckx. "De eerste nacht hebben ze een gaatje in een koepel op het bijna acht meter hoge dak gemaakt. Vermoedelijk lieten ze daar een infraroodcamera zakken, waarmee ze konden nagaan waar de boomzagen precies lagen. Daarna maakten ze gericht openingen in het dak. Opmerkelijk is, dat ze zich tijdens de tweede nacht lieten zakken in het magazijn en dat ze nooit de grond raakten. Sporenonderzoek maakte duidelijk dat de dieven van rek naar rek zijn gewipt om bij het doelwit te geraken. Op die manier werd het alarm niet geactiveerd." De roof werd pas uren later opgemerkt omdat de dieven het dak van het magazijn weer netjes hadden dichtgemaakt. De buit is zo'n 20.000 euro waard. (VHS/CDR)

