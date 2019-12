Exclusief voor abonnees 'Kerstman' strooit met dollars na bankoverval 26 december 2019

De 65-jarige Amerikaan David Wayne Oliver uit de staat Colorado waande zich maandagmiddag even de kerstman, ware het niet dat hij zijn geschenkjes had gestolen in het plaatselijke bankfiliaal. Oliver wist in de Academy Bank van Colorado Springs "een onbekend bedrag aan contanten" te stelen, waarna hij jolig naar buiten wandelde en de biljetten in het rond begon te gooien. "Hij riep 'vrolijk kerstfeest'", zegt een getuige aan een lokale nieuwszender. Nadien wandelde de zestiger rustig naar een Starbucks-koffiebar, waar hij ging zitten tot de politie hem inrekende. Enkele omstanders raapten de biljetten op en brachten ze terug naar de bank, maar volgens de politie zijn nog "duizenden dollars"