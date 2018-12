'Kerstman' Carrasco bezoekt zieke kindjes 28 december 2018

Geen rood voetbalshirt maar een rode kerstmuts gisteren voor Yannick Carrasco. De Rode Duivel kwam de kinderen op de afdeling Pediatrie in het AZ Jan Portaels in Vilvoorde cadeautjes brengen. "Ik ben een echte familieman en wilde iets doen voor zij die het tijdens de kerstdagen wat minder goed hebben." Carrasco, die in China voetbalt, is een paar dagen in het land om de feestdagen door te brengen bij zijn familie.

