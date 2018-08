"Keirin ligt me beter" Degrendele na uitschakeling in EK sprint 06 augustus 2018

Uitgeschakeld in de achtste finales van het EK sprint. Wat Nicky Degrendele betreft, lag dat in de lijn der verwachtingen. Over haar chrono op de inleidende tweehonderd meter (11.321) was de West-Vlaamse niet tevreden, over haar zestiende finale tegen de Italiaanse Miriam Vece wel, over de achtste finale tegen de Russin Daria Shmeleva niet.