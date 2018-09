"Keeper drie keer op het verkeerde been, hé" VERSTRAETE SCOORT 3 PENALTY'S (WAARVAN 2 TELLEN) 03 september 2018

00u00 0

Birger Verstraete hield gisteren in Jan Breydel het hoofd koel bij de twee (behoorlijk discutabele) Gentse strafschoppen. Het duurde telkens behoorlijk lang voor hij mocht trappen. Bij penalty één trilden de netten exact 91 seconden na de fout van Palun op Koita. Bij penalty twee waren liefst 3 minuten en 15 seconden verstreken na de duw van Bruno op Limbombe toen Verstraete raak trof. Maar omdat Dejaegere te vroeg in het strafschopgebied was gelopen, moest de West-Vlaming zijn kunstje nog eens overdoen en flikkerde de 0-2 pas 5'34" na de overtreding op het scorebord.

