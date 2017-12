"Katten zullen massaal gedumpt worden" 00u00 0

Vanaf 1 april 2018 moeten alle huiskatten verplicht gesteriliseerd of gecastreerd worden. En die verplichting schiet bij een deel van de dierenartsen in het verkeerde keelgat. "Als je een nestje van vier poezen hebt, ben je makkelijk 800 euro kwijt. Baasjes zullen dat niet doen. Gevolg: er zullen nóg meer poezen gedumpt worden", meent dierenarts Cathy Tourlouse. "Trouwens, de minister zal enkel die katten kunnen controleren die een Cat-ID ingeplant hebben gekregen én in de kattendatabank zitten. Wie katten niet wil laten steriliseren of castreren, laat ze gewoon niet registreren."

