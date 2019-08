Exclusief voor abonnees 'Kartonnen dozen' van Tom Lanoye wordt verfilmd 28 augustus 2019

De roman 'Kartonnen dozen' van Tom Lanoye uit 1991 wordt verfilmd. Dat maakten Bavo Defurne en Yves Verbraeken, het "creatief team" achter de film 'Noordzee, Texas', gisteren bekend. 'Kartonnen dozen' was 28 jaar geleden de tweede roman van Lanoye en schetst het verhaal van de jeugd en de afkomst en opvoeding van de auteur. Defurne noemt 'Kartonnen dozen' al "een topper in het coming-of-agegenre". "Brutaal, romantisch, vaak knotsgek, een meesterwerk dat een verfilming waard is. Bavo Defurne en ikzelf hebben van Tom Lanoye de rechten en de toestemming verkregen om het boek te verfilmen", vertelt Yves Verbraeken. De filmmakers zullen het project als creatief team aanpakken. Wanneer de opnames starten en met welke auteurs, is nog niet bekend.

