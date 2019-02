"Karl Lagerfeld wou uitgestrooid worden met as van mama én kat" 21 februari 2019

Er komt geen grootse publieke begrafenis of huldiging voor de dinsdag overleden modeontwerper Karl Lagerfeld. "We respecteren zijn wens", verklaarde een woordvoerder in Parijs. Volgens de Franse krant 'Le Monde' wilde de designer het liefst gecremeerd worden. Naar verluidt was het zijn wens dat zijn assen samen met die van zijn moeder - in 1978 overleden - én zijn kat Choupette zouden worden uitgestrooid. De kat is echter nog springlevend.