"Kara en Thelin? Geen commentaar" 04 augustus 2018

Twee dagen werden er drie. Ook gisteren verschenen Kara Mbodj en Isaac Kiese Thelin, op weg naar het buitenland, niet op training bij Anderlecht. Hein Vanhaezebrouck weigerde op het thema in te gaan. "Geen commentaar." Over Ryota Morioka en Leander Dendoncker, nog twee jongens die mogelijk een transfer maken, sprak de RSCA-trainer wel. "Ik heb met Morioka gebabbeld over het feit dat hij met een fysieke achterstand uit vakantie was gekomen. Hij heeft de boodschap opgepikt en traint goed. Ik reken op alle spelers die fit zijn." Vanaf maandag komt daar Dendoncker bij: "Hij is welkom. Ik zal eens met Leander overleggen." (PJC)