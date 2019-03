'Kansloos' Man United wipt PSG 07 maart 2019

00u00 0

Zwijgen maar. Uitdagend legde 'Big Rom' het vingertje op de mond. Lukaku zette Man United op weg naar een absolute stunt tegen het peperdure PSG. Hij strafte voor rust twee blunders achterin ijskoud af. Voor de derde match op rij trof hij twee keer raak. Straffe reeks. Man United had een slaagkans van amper 2,34%, maar de ploeg fikste het. Nooit zette een ploeg die in de knock-outfase van de Champions League een thuismatch verloren had met twee doelpunten verschil, die situatie recht. PSG domineerde, maar de VAR en Kimpembe staken een handje toe. In het slot gaf ref Skomina op aangeven van de videoref een controversiële strafschop voor handspel. Marcus Rashford klaarde de klus. Ole Gunnar Solskjaer, The Interim One, triomfeerde in zijn gouden hesje. Dolle taferelen in het Parc des Princes, maar nadat hij de Goden had bedankt, ontfermde Lukaku zich eerst sportief over antiheld Kimpembe. Troostende woorden en een knuffel van een minuut. Menselijkheid eerst. "Het was goed", reageerde Lukaku, nadat de geschorste Paul Pogba eerst het flashinterview verstoord had. "Rashford en ik wisten dat wij als een paartje de zaak konden afmaken. Een plezier om naast hem te spelen. In deze ploeg zit een enorme competitiedrang. Wij zijn die comebacks gewoon vanop de matchkes op training." Zo bleek. PSG sneuvelt alweer vroegtijdig. (KTH)

