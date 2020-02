Exclusief voor abonnees "Kankerbehandeling met chemo kan in haar cel" 20 februari 2020

00u00 0

Hilde Van Acker wil zich in de gevangenis van Brugge laten behandelen voor borstkanker. Er is een grote kans dat dat kan. Zieke gedetineerden kunnen in het medisch centrum van de gevangenis een behandeling krijgen. Een kankerbehandeling met chemo kan ook meestal. "We proberen verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken", zegt Kathleen Van De Vijver, de woordvoerster van het gevangeniswezen. Hoe de behandeling van Van Acker eruit zal zien, is niet bekend. Medische gegevens van gedetineerden zijn privé. "Zij en Jean-Claude Lacote krijgen in elk geval dezelfde behandeling als alle anderen. Iedereen die binnenkomt in de gevangenis krijgt binnen 24 uur bezoek van directie, een dokter en iemand van de psychosociale dienst. Zij bekijken in welke fysieke en mentale toestand de gedetineerde verkeert. Als iemand ziek is, zal de arts bepalen of iemand in z'n cel behandeld kan worden. Als dat niet kan, gaat de gedetineerde naar het medisch centrum. Dat is een aparte vleugel in de gevangenis." Die is uitgerust met een tandartskabinet en een doktersruimte. In de medische afdeling kunnen ook operaties worden uitgevoerd. "Als een ziekenhuisbezoek toch nodig is, gebeurt dat altijd onder begeleiding." (SRB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis