"Kandidaten genoeg, maar geen enkele ideale match" Ook dit jaar geen holebi's in 'Blind getrouwd' 15 januari 2019

Voor het nieuwste seizoen van 'Blind getrouwd' kwamen bijna 3.700 inschrijvingen binnen - een nieuw record. Ook heel wat holebi's schreven zich in, maar zij werden niet uitgekozen voor de opnames. "Er was bij hen geen enkele ideale match", zegt VTM-woordvoerster Sara Vercauteren. "De lat ligt zeer hoog, want uiteindelijk trouwen de deelnemers wel met elkaar. Dat is niet zomaar vrijblijvend." Als er volgend jaar nog een editie van 'Blind getrouwd' komt, zullen holebi's opnieuw opgeroepen worden om zich in te schrijven. "Want hoe meer kandidaten we hebben, hoe groter de kans op wél een match", aldus Vercauteren. Het nieuwe seizoen start eind deze maand op VTM. (WN)

