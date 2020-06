Exclusief voor abonnees "Kan zowat overal gemaakt zijn" Experts over details op foto 17 juni 2020

00u00 0

Kledij

Doet denken aan een paramilitaire eenheid, weliswaar zonder badges of insignes. Deskundigen denken dat de man geen echte militair was, maar dat is eerder een buikgevoel. Onder andere omdat militairen destijds niet echt de gewoonte hadden hun hemd zo strak in hun broek te steken. Leden van de politie en rijkswacht deden dat eerder wel.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen