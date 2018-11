"Kan me eerste klasse niet inbeelden zonder KV Mechelen" De Camargo 13 november 2018

KV Mechelen-spits Igor De Camargo (35) was gisteren de centrale gast in 'VISTA!'. "Dat er in 1B geen interlandbreak is? Goed voor ons. We zitten met Malinwa in de winningmood en hebben geen nood aan rust. Zo kunnen we op ons elan doorgaan", klonk het bij de gewezen Rode Duivel. "Mechelen hoort gewoon thuis in eerste klasse. Ik kan me de Jupiler Pro League eigenlijk niet inbeelden zonder deze traditieclub. En ja, Mechelen wordt genoemd in het voetbalschandaal. Dat was voor de spelers niet evident, maar we slaagden er wel in om de eerste periode in 1B binnen te halen", vervolgde de aanvaller. "Mede-hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx speelde daarin zijn rol. Hij sprak de groep toe en zorgde voor rust. Hij vertelde dat andere mensen zich met de zaak bezighouden en wij ons louter op het voetbal hoeven te concentreren. En dat lukte. Nu willen we ook de tweede periodetitel pakken. Lommel in eigen huis wordt deze zaterdag onze eerste opdracht. En of we dan vertrokken zijn voor een nieuwe winstreeks? Ik hoop het", lachte De Camargo. (XC)

