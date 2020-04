Exclusief voor abonnees "Kan ik mezelf straks wel sommelier noemen?" 24 april 2020

00u00 0

MIDDELBARESCHOLIER

Helena De Maertelaere (19), Deinze

Ik ben blij dat ik binnenkort weer naar Koksijde mag", zegt Helena, die op Hotelschool Ter Duinen het specialisatiejaar Wijn- en Drankenkennis volgt en normaal eind juni afstudeert. In september begint ze aan de opleiding Hotelmanagement aan Hogeschool Vives. "Ik wil deftig afscheid kunnen nemen van mijn studie, docenten en vrienden. Alleen: ik denk niet dat mijn Limburgse of Nederlandse klasgenoten voor twee halve dagen les zullen afkomen." Examens heeft Helena niet, ze wordt een heel jaar door geëvalueerd - en daar knelt net het schoentje. "Ik kan dan wel weer naar school, maar mijn stageplek deze zomer bij tweesterrenrestaurant Le Château du Mylord (in het Henegouwse Ellezelles, red.) valt volledig in het water. Ook in de paasvakantie heb ik niet, zoals gepland, kunnen meelopen in een wijnhandel. Ik vind niet dat je van jezelf kan zeggen dat je sommelier bent als je die ervaringen niet hebt gehad. Ik heb ook geen idee of de school me 'zomaar' mijn diploma zal geven. Misschien moeten we nog een verkorte stage doen in september? Maar dan beginnen de lessen aan de hogeschool al... Er is zoveel onzekerheid. Waarom laten ze ons niet alle dagen les volgen en een beetje groepsimmuniteit kweken? We zijn ook geen kleine kinderen, hè."

