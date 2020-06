Exclusief voor abonnees "Kan iedereen overkomen" Wereldkampioene 400m mist drie dopingcontroles 08 juni 2020

Salwa Eid Naser vindt het "normaal" om drie dopingcontroles te missen, zo meldde de 22-jarige spurtster uit Bahrein zaterdag nogal achteloos nadat ze door de Athletics Integrity Unit (AIU) voorlopig is geschorst. Naser greep in oktober goud op het WK op de 400m, met een tijd van 48.14, haast een seconde onder haar vorige PR. Dat is de derde snelste chrono ooit, alleen de Oost-Duitse Marita Koch (47.60) en de Tsjechische Jarmila Kratochvilova (47.99) waren in de jaren tachtig sneller. Die twee atletes zijn nooit betrapt, maar bij hun prestaties zijn al veel vraagtekens gezet. Het helpt de zaak van Naser niet dat de Bahreinse elite-atleten er geen al te beste reputatie op nahouden. Naser, geboren in Nigeria maar genaturaliseerd toen ze 14 was, riskeert een schorsing van twee jaar - in het gunstigste geval één jaar - indien haar schorsing wordt bevestigd. Mogelijk mist ze de Spelen van Tokio. Volgens haar is er evenwel niets aan de hand, zo gaf ze op Instagram Live aan.

