Exclusief voor abonnees "Kan hen geen woordjes laten aframmelen" Kleuterjuffen getuigen | Ilse De Niel (52) 05 november 2019

00u00 0

Juf Ilse is al 30 jaar kleuterjuf in basisschool De Springplank in Lokeren en is nu aan de slag als zorgjuf. "Ik heb onze school echt zien veranderen. Vroeger was er nauwelijks instroom van talen en culturen, nu is 70% anderstalig. Het is voor de leerkrachten aanpassen geweest. We moesten op zoek naar een andere aanpak."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu