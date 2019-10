Exclusief voor abonnees 'Kampioenen' spelen nieuw seizoen Marcske en Bieke hebben groot nieuws 22 oktober 2019

00u00 0

Tien jaar na het abrupte einde van de legendarische reeks komen er nieuwe afleveringen van 'F.C. De Kampioenen'. Herman Verbruggen (Marcske) en An Swartenbroekx (Bieke) kregen gisteren de eer om de comeback van het jaar aan te kondigen. "Iedereen behalve Carry Goossens (Oscar Crucke, red.), die eerder al afscheid had genomen, doet mee. We gaan de decors wel opnieuw moeten bouwen, want op een stukje van de kantine na is niets bewaard gebleven." De comedyreeks kwam in 1990 voor het eerst op het scherm en liep 21 seizoenen, goed voor 273 afleveringen. Daar komen er in januari 2021 acht bij. (DB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen