De eerste aflevering van 'Kamp Waes' was een ode aan het leger en de para's in het bijzonder. Tom Waes heeft de ernst en de hoge moeilijkheidsgraad van de opleiding voor para's in de belangstelling gebracht. Velen onder ons wisten helemaal niet wat de vereisten precies zijn om para te worden, hoe mentaal en fysiek zwaar zulke proeven zijn. Waarom dan nu een issue maken van het feit dat hij voor een foto met een baret poseert als dat is om zijn programma te promoten?

Dominique Sorgeloos