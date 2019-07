Exclusief voor abonnees "Kamercommissie moet het niet hebben over openluchtzwembaden" 16 juli 2019

00u00 0

Debatteert de Kamercommissie Binnenlandse Zaken morgen over problemen met allochtone jongeren in enkele Vlaamse openluchtzwembaden? Als het van commissievoorzitter Ortwin Depoortere van Vlaams Belang afhangt wel, maar dat is buiten de MR gerekend. Die heeft geen zin om mee te spelen in een show van vraagsteller Dries Van Langenhove. "Geen sprake van dat de Kamercommissies het speelgoed worden van Vlaams Belang", aldus minister Denis Ducarme. Volgens hem schond Depoortere de werkingsregels van de Kamer door op eigen houtje de minister van Binnenlandse Zaken te vorderen. "Een voorzitter heeft het recht zijn commissie samen te roepen, maar de orde van de werkzaamheden moet het mogelijk maken dat de leden de agenda vastleggen."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis