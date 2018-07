"Juventus onderhandelt met Ronaldo" 04 juli 2018

Rond Cristiano Ronaldo (33) is het nooit stil. Meer dan ooit wijst alles op een vertrek uit de Spaanse hoofdstad. En volgens Marca, huiskrant van Real, is de Portugees op weg richting Juventus. Naar verluidt wil de Italiaanse kampioen er alles aan doen om de recordschutter naar Turijn te halen. Meerdere media claimen zelfs dat er al een persoonlijk akkoord is over een contract tot 2022 en over een jaarsalaris van 30 miljoen. De opstapclausule van Ronaldo bij Real bedraagt wel een forse 1 miljard euro. Maar eerder kreeg de Portugees de belofte dat er met niet-concurrenten onderhandeld kan worden. Juventus zou bereid zijn om 120 miljoen neer te tellen. (VDVJ)