"Jurk in mama's kast gevonden" Nathan Van Hooydonck en Alicia Cara 06 december 2018

Een koppel waarbij je in de hoogte moet kijken: zij meet 1m85, hij gaat er nog wat boven met 1m93. "Gelukkig maar", knipoogt Alicia, "anders was ik nooit verliefd kunnen worden op hem." Zij ging snuisteren in de kast van haar moeder en haalde daar een fluwelen jurk met blote rug uit, die ze combineerde met open sandaaltjes. "En lippenrood om het af te maken, natuurlijk." Het koppel heeft plannen om te gaan samenwonen. De 22-jarige Alicia: "Ik ben daarom dit jaar beginnen te werken, bij een chocolatier coördineer ik de verkoop. We hebben net voor Sinterklaas een prachtig pakket chocolade mee naar huis gekregen, maar Nathan zal er nog eventjes afblijven, denk ik..."

