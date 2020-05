Exclusief voor abonnees "Juni is wel heel snel" Evelien Boonen Het Kompas Sint-Truiden 174 scholieren 25 mei 2020

00u00 0

Op de middelbare methodeschool Het Kompas uit Sint-Truiden, met 174 scholieren en vijftien leerkrachten, maakt directrice Evelien Boonen zich zorgen. "Het is helaas nooit zo simpel als het lijkt. Juni is wel heel snel. We gaan ons uiterste best doen om tegen dan iets klaar te hebben, maar we zijn tot nu bezig geweest met de opstart van de zesdes. Wij wachten nog op de nieuwe draaiboeken. Dan pas zullen we precies weten wat er allemaal van ons verwacht wordt."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen