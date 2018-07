"Jullie zijn het bewijs dat ik het fair speel" 27 juli 2018

Arnaud Démare (26) haalde gisteren zijn gram in de Tour. De Franse sprinter beleefde de voorbije tien dagen hele moeilijke momenten in de Alpen en Pyreneeën en werd er door de concurrentie, André Greipel op kop, bovendien van beschuldigd dat hij aan de volgauto had gehangen. In de korte maar lastige Pyreneeënrit was er in elk geval geen sprake van valsspelen, stelde deze krant eergisteren vast vanuit de bezemwagen. "Tof dat jullie dat gedaan hebben", zei Démare. "Jullie zijn het bewijs dat ik het fair speel." In Pau snoerde hij iedereen de mond door vlot de massasprint te winnen. "Het zal voor jullie misschien raar klinken, maar ik heb al de hele Tour heel goeie benen", zei de renner van Groupama-FDJ. "Alleen ben ik echt geen klimmer. Wat er over me gezegd is, heeft me echt gekwetst. En het heeft me geprikkeld ook - ik heb tijdens de rit aan Greipel gedacht. Deze overwinning is de mooiste beloning denkbaar. Dat ze nu maar zeggen wat ze willen. Jaloezie zal er altijd zijn." (BA)

