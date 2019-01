"Jullie zijn de besten" Trainers wijzen naar mekaar voor match van het jaar 03 januari 2019

00u00 0

Guardiola: "Dit is een geweldige opportuniteit om de kloof te verkleinen. Het is als een finale voor ons. Eén team was tot nu toe beter in de Premier League dan wij. Daarvoor mijn complimenten. Maar ik kijk vooral naar ons. En ik heb voorlopig nergens spijt van. De tegenstander is zo sterk. Dat is een motivatie. We zullen agressief moeten zijn. Met en zonder bal."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN