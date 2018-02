"Jouw eeuwige, stralende glimlach vergeten we nooit" Familie en vrienden nemen afscheid van Nikita (16) 26 februari 2018

Familie en vrienden hebben zaterdagnamiddag afscheid genomen van Nikita Everaert, het 16-jarige meisje dat vorige week verongelukte bij een verkeersongeval in Oostakker. Nikita werd gegrepen door een truck op een kruispunt dat al jarenlang op een zwarte lijst stond, maar nooit aangepakt werd. Op nauwelijks een kilometer van de fatale plaats kwamen zaterdag zo'n 900 mensen samen om vaarwel te zeggen aan het meisje. "Die eeuwige, stralende glimlach: die gaan we nooit vergeten", sprak haar beste vriend, Giel. Ook haar zusje Mila nam het woord. "Het huis is leeg, stil en anders zonder jou. Ik had nog zo veel willen beleven met jou. Misschien heb ik het nooit gezegd, maar ik hou van jou." De ouders van Nikita waren te aangeslagen om het woord te nemen of te condoleren. Over het ongeval zelf of de verantwoordelijken werd zaterdag met geen woord gerept. (OSG)

