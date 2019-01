'Journalist' verzint verhalen voor Belgische media 23 januari 2019

Een Nederlandse journalist heeft jarenlang verhalen geschreven die geplagieerd waren of zelfs (deels) verzonnen. Die werden niet alleen gepubliceerd in Nederlandse media, maar ook in 'Knack', 'Apache' en 'MO*'. Peter Blasic, die ook de naam Peter Mertens gebruikte en de kost verdient als ambtenaar, was al sinds 2014 aan de slag als freelancer. De naam Mertens gebruikte hij een eerste keer bij een artikel op de website van 'Knack', vlak nadat Blasic op plagiaat was betrapt bij 'Elsevier'. De door hemzelf aangeleverde profielfoto op Knack.be blijkt bovendien vals. "Dit is een enorm grove fout, er is misbruik gemaakt van ons", reageert hoofdredacteur Jago Kosolosky.