"Josip Weber is weer op de wereld" WEDUWE IRENA OP FANDAG VAN CERCLE 16 juli 2018

Een volkstoeloop werd het niet zaterdag op de fandag van Cercle Brugge. Maar de enkele honderden groen-zwarte fans die naar de Oostparking van Jan Breydel waren afgezakt, maakten er wel een emotioneel moment mee, toen tijdens de korte oud-spelersreünie plots ook Irena, de weduwe van Josip Weber, op het podium verscheen. Irena Weber verblijft twee weken bij vrienden in Brugge en wou de vele vroegere supporters van haar in november vorig jaar overleden echtgenoot nog eens komen groeten. "En ik heb goed nieuws, want sinds 2 mei is er weer een Josip Weber op deze wereld", sprak Irena aangedaan. "Onze tweede kleinzoon is naar zijn grootvader vernoemd. Ik hoop uit het diepst van mijn hart dat zijn broertje Juraj en de kleine Josip ooit voetballer worden en ook zullen scoren in het shirt van Cercle Brugge." (LUVM)

