'Jongste ultra's ter wereld' moeten Bengaals vuur opbergen

Voor het eerst sinds lang was er geen Bengaals vuurwerk te zien tijdens de match van Lanaken VV. Niet uit gebrek aan enthousiasme van 'Lanaken Youth', de diehardfans van de derdeprovincialer - allen tussen 11 en 16 jaar. Wel omdat de 'jongste ultra's ter wereld' sinds hun verschijning in deze krant begin deze maand ook de aandacht trokken van de politie. Het gebruik van vuur is immers verboden in het voetbal. Geen vuur meer dus gisteren, maar lawaai was er wél nog. Met een trommel en een megafoon brachten de ultra's de sfeer erin, al protesteerden ze wel tegen het vuurverbod via hun spandoek: 'No pyro, no party'. Al bleek dat laatste nog mee te vallen, gezien de ruime 3-0-winst van Lanaken.

