"Jong veulen" Gandolfi haalt slag thuis in oplichtingszaak Belmondo 09 mei 2018

Coup de théâtre in het Gentse hof van beroep gisteren: ex-Playmate Barbara Gandolfi (43) zal waarschijnlijk vrijgesproken worden voor de oplichting van Frans acteur Jean-Paul Belmondo (83). De procureur-generaal vroeg immers zelf de vrijspraak voor de eerder tot 9 maanden cel met uitstel veroordeelde Gandolfi. "Op basis van twijfel", klonk het. Nochtans was hij wel streng voor Gandolfi, die 200.000 euro afgetroggeld zou hebben van de acteur - met wie ze vier jaar een relatie had. "Belmondo was zo zot als een jong veulen van haar. Tegen het einde van de relatie besefte hij wel dat het jonge veulen niet in zijn wei bleef lopen. De kunstgreep was meneer Belmondo te laten geloven dat er een echte affectieve duurzame relatie was." Gandolfi werd verdedigd door toppleiter Sven Mary. Volgens hem ging het om een doodgewone lening en was er geen sprake van oplichting. Hij hekelde ook het onderzoek: de telefoontaps zouden illegaal verkregen zijn. (DJG)

