"Jean-Luc uit oude doos" 30 juni 2018

"Mijn overleden man zien opduiken in archief- programma's vond ik akelig in het begin, maar inmiddels ben ik eraan gewend. Er staat ook een mooi portret van Jean-Luc naast de tv. Zo is hij altijd een beetje in de buurt. Voorts zorgen mijn vinken Kwik en Flupke voor de vrolijke noot in huis. De zwarte - een mannetje - is een heuse lawaaimaker. 's Avonds hang ik een handdoek over hun kooi, want hij klinkt soms luider dan de tv."