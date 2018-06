"Je moet ook niet te flauw doen" Lisa (22) 22 juni 2018

"Gaat dit over #MeToo?" lacht Lisa Kashke uit het Nederlandse Kerkrade, één van de vijf jonge vrouwen die we gisteren op Graspop spraken. "Ik heb er nog nooit last van gehad en ik hoop dat dat zo blijft, maar tegelijk vind ik dat je als meisje op een festivalterrein ook niet té flauw moet doen. Loop gewoon verder en trek het je niet aan. Zo zou ik het zelf doen."

