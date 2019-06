Exclusief voor abonnees "Je moet blind zijn om me daarvoor te straffen" VETTEL 11 juni 2019

Sebastian Vettel was al tot rust gekomen, toen hij zich meldde voor de persconferentie. "De meeste adrenaline is weg", lachte de Duitser. "Ach ja, je moet blind zijn om me daarvoor te straffen. Wat wilden ze eigenlijk? Ik kon geen kant uit." En toen de vragen bleven komen, zei de Duitser: "Kijk, we zitten hier nu over dat incident te discussiëren en alles te analyseren alsof het een uur geduurd heeft, maar je moet beseffen dat we met 300 km/uur rijden, en dat het allemaal amper een fractie van een seconde heeft geduurd. Een fractie waarin je instinctief moet uitvlooien hoe je die auto op de piste zal houden..." Waarna hij zijn ontgoocheling als volgt verwoordde: "Ik hou zielsveel van wat ik doe, maar dit is niet de sport waar ik verliefd op werd toen ik vroeger met bewondering zat te kijken naar duels tussen Prost en Senna of Mansell..."

