"Bart De Wever vindt de poppen met joodse karikaturen die vorig jaar op Aalst Carnaval werden getoond 'lomp', las ik in mijn krant deze week. Ik ben zelf joods en eerlijk gezegd, die wagens wáren ook lomp. Je mág karikaturen neerzetten, en joodse mensen hebben een grote dosis humor en zelfspot. Maar hier ga je bewust een grote bevolkingsgroep kwetsen. Dit refereert bovendien aan WOII en dat is pijnlijk. Ik snap dus niet waarom je als burgemeester niet zegt: 'Jongens, dit is een brug te ver.' Carnaval mag bestaan - wij, joden hebben ook een vorm van carnaval - en je mag overal mee lachen, maar er is al te véél antisemitisme. En het wordt almaar erger. Die evolutie past in de ontwikkeling van de maatschappij. Mensen nemen klakkeloos een idee of visie over, zonder zelf na te denken. Anders kan ik dit niet verklaren. Ik voel mij thuis in Antwerpen, maar toch word ik ook hier met jodenhaat geconfronteerd. Ik ben al bespuwd geweest, en al kan ik het nooit bewijzen, ik ben zeker dat er mensen zijn die geen zaken met mij willen doen omwille van mijn geloof."

