"Je mag je nooit schuldig voelen na een zelfmoord" LEZERS BIJ HET ONTBIJT 05 mei 2018

"Er komt een website die ouders van kinderen met zelfmoordgedachten wil begeleiden", las ik donderdagochtend in mijn krant. Het is een onderwerp dat heel dicht bij mij komt, want mijn twee zussen en een vriend zijn uit het leven gestapt. Ik weet niet of mijn ouders iets aan zo'n website zouden gehad hebben. Twintig jaar geleden was het nog een andere tijd wat dat betreft. Nu kan je bijvoorbeeld ook naar de Zelfmoordlijn bellen, iets wat volgens mij zeker z'n nut heeft. Het feit dat we nog maar zo weinig met elkaar communiceren, speelt volgens mij een belangrijke rol in de hoge zelfmoordcijfers. Ik zie in een restaurant mensen aan tafel zitten met allebei hun smartphone in de hand. Dat is zo tekenend voor deze tijd..."

