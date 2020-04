Exclusief voor abonnees "Je kan niet blijven wandelen om namiddag vol te krijgen" Willy Sommers (67) 22 april 2020

Ook een superactieve Willy Sommers (67) kan zich niet neerleggen bij het idee na de zomer als 'geviseerde' ook nog eens een hele herfst en mogelijk winter zonder optredens te moeten doormaken. "Dan word ik zot. Het is nu al... In de voormiddag doe ik wat administratie, en beantwoord ik mails. Maar die namiddag... Ik probeer dagelijks mijn 10.000 stappen te wandelen, als onderdeel van mijn hartrevalidatie. Maar wat daarna? Je kan niet blijven wandelen, hè. Ik heb in mijn hele leven ook nog nooit zoveel films gekeken." Dat zijn 50-jarige clubgenoten van de tennis dit najaar wél een balletje zouden mogen gaan slaan, en hij niet? "Ondenkbaar! Zover zal het ook niet komen, denk ik. Hoeveel bedrijfsleiders van 65-plus zijn er niet? Het is niet realistisch ook die allemaal thuis te houden." (SPK)

