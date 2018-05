"Je bent een beest" Luc Van Lierde 07 mei 2018

00u00 0

Luc Van Lierde, tweevoudig winnaar van de Ironman in Hawaï, heeft Vanhoenacker tussen 2013 en 2016 nog getraind: "Ik vind het vooral straf dat hij dit nog kan opbrengen op zijn leeftijd. Trainen voor de Ironman is het zwaarste wat er is. Niet alleen het lichaam moet het toelaten - soms begeeft de carrosserie het - maar ook mentaal is het niet evident. Ik heb hem met een berichtje gefeliciteerd: 'Marino, you're a beast.' Dat geeft het nog het beste weer." (BF)