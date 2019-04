Exclusief voor abonnees 'Jaws' ooit van zó dichtbij gezien? 12 april 2019

00u00 0

Het lijkt wel 'Jaws' in het echt. Zo spectaculair zijn de onderwaterbeelden die fotograaf Kane Overall (32) kon maken aan de Neptunuseilanden in Australië. Een vrouwelijke witte haai van wel 3,5 meter lang opende haar bek vol vlijmscherpe tanden vlak voor zijn lens. Het lijkt alsof de angstaanjagende beelden enkele seconden voor een fatale aanval genomen werden. Gelukkig zat Overall in een haaienkooi.

