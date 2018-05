"Jarenlang gepest omdat ik dik was" Netta Barzilai 14 mei 2018

"Bedankt dat jullie kozen voor 'anders'", zei ze toen ze haar trofee in ontvangst nam. "Diversiteit schieten we niet meer af, maar we omarmen het - prachtig." De 25-jarige Netta Barzilai was de publieksfavoriet, maar toch was de zangeres - die een moeilijke jeugd achter de rug heeft - niet altijd even graag gezien. Tijdens haar tienerjaren werd de excentrieke Netta onophoudelijk gepest vanwege haar uiterlijk. "Ik stelde me altijd voor dat ik een dunner, mooier meisje zou moeten worden om een ster te zijn. Dat was in mijn ogen de enige manier om het te kunnen maken." Haar klasgenoten treiterden haar zo erg dat ze voortdurend aan het diëten sloeg, maar dat werkte niet. Daarna kreeg ze te kampen met boulimie.

