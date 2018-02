'Jane Walker' moet ook vrouwen aan de whisky krijgen 28 februari 2018

00u00 0

Het populaire whiskymerk Johnnie Walker komt met een vrouwelijke variant van zijn iconische logo: Jane Walker. De bedoeling is om het drankje aantrekkelijker te maken voor vrouwen. In eerste instantie komt er een beperkte oplage in de Verenigde Staten, met de naam Jane Walker en het logo van een vrouw met hoge hoed en wandelstok. Het gaat om 250.000 flessen die vanaf maart in de winkel zullen liggen. Eigenaar Diageo mikt met deze oplage uitdrukkelijk op een vrouwelijk publiek, bevestigt Stephanie Jacoby, vicepresident van Johnnie Walker. Per verkocht exemplaar gaat er 1 dollar naar een organisatie die de rechten van vrouwen verdedigt. In de VS wordt steeds meer whisky gedronken: tussen 2002 en 2017 was er een groei met 2,1%. Johnnie Walker boekte een stijging met liefst 18%, dankzij de toenemende populariteit van cocktails.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN