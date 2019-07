Exclusief voor abonnees "Jammer voor Van Aert" 20 juli 2019

De Gendt kan er ook niet aan doen. Het ging gisteren vooral over Van Aert. De Gendt kwam luttele minuten na 'de val' door de vermaledijde bocht, waar Van Aert toen nog lag verzorgd te worden. "Ze zeiden mij dat hij gevallen was aan de rechterkant. Met nog zo'n 3 km te gaan. Het was een moeilijke bocht waar ik sowieso traag wilde gaan. Ze zeiden dat hij er nog lag. Ik heb daar ook een paar seconden verloren omdat ik moest uitwijken. Het leek mij een lelijke val. Ik hoop dat hij oké is. Ik wist ook niet dat hij op dat moment de op één na beste was in de tussentijden."

